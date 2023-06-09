В Польше рассказали, когда Украина получит заветные F-16 Польский генерал Скшипчак: Украина получит F-16 через два-три месяца

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Украинские военные получат западные истребители F-16 через два-три месяца, заявил в беседе с «Укринформ» бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, до этого времени контрнаступление должно проводиться с использованием старой авиации.

Подготовка украинских пилотов на F-16 продолжается уже давно. Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою. На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать, — сказал польский генерал.

Он отметил, что для украинского контрнаступления подойдут самолеты по типу МиГ-29. Скшипчак подчеркнул, что перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе должно произойти «нечто, что покажет: Украина достойна доверия». По его словам, ВСУ должны доказать, что могут «разбить часть российской армии». Если так и произойдет, НАТО продолжит оказывать помощь украинской армии, резюмировал генерал.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщала, что западные союзники Украины обсуждают передачу Киеву старых истребителей F-18 наряду с F-16. По информации газеты, на Украину могут отправиться десятки старых, но исправных F-18, которые вскоре будут доступны для экспорта.