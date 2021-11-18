В Польше рассказали, что армия начала готовиться к войне

Польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что его страна готовится к войне. Обороноспособность наращивается покупками танков и бронемашин, истребителей и систем ПВО, отметил он в беседе с изданием «Украина.ру».

Польша решила увеличить количество своих солдат со 150 тысяч до 300 тысяч, покупает сотни танков «Абрамс» и сотни бронемашин МРАП, а также истребители F-35 и ПВО «Патриот», — пояснил польский журналист.

Он добавил, что Варшава всерьёз готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а жители страны такую подготовку считают понятной и нужной. Объясняются приготовления тем, что Польша на фоне пограничного конфликта с Белоруссией серьёзно относится к заявлениям о возможной войне между Западом и Россией, добавил Мацейчук.

Он считает, что Польша не сможет выйти победителем из возможного противостояния, если её не поддержат США и другие западные союзники.

Ранее стало известно, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной Турция может занять сторону Киева, заявил политический аналитик Александр Кочетков. Причиной решиться на это станет возможность получить экономический контроль над Крымом.

Он считает, что других причин побудить Анкару помогать Киеву нет. Тем более что в случае гипотетического конфликта с Москвой Украина не получит прямой военной поддержки ни от одной страны.