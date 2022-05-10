В Польше рассказали, будут ли ЕС и НАТО развивать дипотношения с Россией МИД Польши: ЕС и НАТО не будут разрывать дипотношения с Россией

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НАТО и Евросоюз не рассматривают вопрос об изменении ранга дипломатических отношений с РФ, сообщил главы МИД Польши Петр Вавжик в эфире Польского телевидения. Он отметил, что посольства являются ключом к сохранению коммуникации.

Нет темы смены ранга дипломатических отношений с Россией ни со стороны НАТО, ни ЕС. Подход таков, что дипломатические представительства должны служить одной цели — сохранению каналов коммуникации. Эта формулировка появляется чаще всего, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади заявил, что Россия смогла дать отпор нарастающей агрессии НАТО. Он также отметил, что это было единственное правильное решение в сложившейся ситуации. Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что РФ всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, но эти справедливые требования были проигнорированы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия готова договариваться с США, но только при условии встречного движения. По её словам, американской стороне стоит понять, что на каждый враждебный шаг против Москвы обязательно последует «болезненный ответ».