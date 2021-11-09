В Польше предложили реадмиссию для высылки мигрантов на родину

Польша рассматривает возможность отправлять нелегальных мигрантов на родину по процедуре реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства). Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в ходе общения с депутатами сейма. Его слова приводит РИА Новости.

Господин депутат [Кшиштоф] Пашик спрашивал о реадмиссии. Да, господин депутат. Мы думаем над этим. Это новая концепция, которую мы анализируем в последние дни, — сказал Моравецкий.

Польский премьер отметил, что данная концепция предполагает, что «люди, которые пойманы и находятся в трудной ситуации, если хотят возвратиться в свою страну, мы их транзитом... Обсуждаем их транспортирование в польский аэропорт только с той целью, чтобы наступила реадмиссия».

При этом премьер-министр подчеркнул, что на деле реализовать такую схему достаточно сложно, так как страны исхода, в частности Ирак, откуда в Польшу прибыло наибольшее число мигрантов, отказываются принимать граждан назад.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Ранее сообщалось, что мигранты попытались прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не дойдя до бeлорусского КПП на границе, свернули в лес.