В Польше раскритиковали предложение России о моратории на размещение ракет

https://static.news.ru/photo/32c44702-8f9d-11eb-9c3b-96000091f725_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше выразили несогласие с предложением России о моратории на размещение ракет, которые ранее были запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как пояснил посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, его страна не готова брать на себя обязательства в одностороннем порядке.

Предложение российской стороны касательно моратория на размещение в Европе ракетных систем, ранее запрещённых договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вряд ли можно рассматривать как конструктивное, — цитирует дипломата «Интерфакс».

Он заметил, что российские вооружённые силы регулярно проводят оперативное развёртывание военных комплексов по всей территории РФ. Кроме того, по словам Краевского, объём двусторонних инспекций, которые предлагает Россия, несоразмерен по тематике и по территории.

Также посол добавил, что Россия не включила в своё предложение системы «Искандер» в Калининградской области или другие базы, которые действуют в непосредственной близости от стран-членов Североатлантического альянса. Что же касается размещения американских ракет в Польше, то они, заверяет дипломат, предназначены для перехвата баллистических ракет с Ближнего Востока, которые могут быть запущены в Европу.

Как писал NEWS.ru, испытания новых смертоносных гиперзвуковых ракет России, способных спустя несколько минут после запуска нанести удары по целям в США, прошли успешно. Такое оружие может серьёзно изменить характер военных противостояний в будущем, считают в Великобритании.