Путин бьёт в «яблочко»: в Британии оценили гиперзвуковые ракеты РФ

https://static.news.ru/photo/03e3527a-8f89-11eb-85e5-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Испытания новых смертоносных гиперзвуковых ракет России, способных спустя несколько минут после запуска нанести удары по целям в США, прошли успешно.

Такое оружие может серьёзно изменить характер военных противостояний в будущем, высказал своё мнение британский Express.

Издание отмечает, что ракеты могут лететь на скорости в пять и более Махов, что в пять раз больше скорости звука. Подобная скорость гиперзвуковых ракет, а также их пологая траектория и способность маневрировать в полёте затрудняют перехват.

Отмечая испытания нового российского вооружения в Арктике, издание указывает, что Пентагон пока отстаёт от основных военных соперников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» состоится в июне. Он станет началом государственных испытаний ракетного комплекса. Причём в июне может состояться залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами.