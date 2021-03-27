16+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

Путин бьёт в «яблочко»: в Британии оценили гиперзвуковые ракеты РФ

08:39, 28 марта 2021 123
Фото: mil.ru

Испытания новых смертоносных гиперзвуковых ракет России, способных спустя несколько минут после запуска нанести удары по целям в США, прошли успешно.

Такое оружие может серьёзно изменить характер военных противостояний в будущем, высказал своё мнение британский Express.

Издание отмечает, что ракеты могут лететь на скорости в пять и более Махов, что в пять раз больше скорости звука. Подобная скорость гиперзвуковых ракет, а также их пологая траектория и способность маневрировать в полёте затрудняют перехват.

Отмечая испытания нового российского вооружения в Арктике, издание указывает, что Пентагон пока отстаёт от основных военных соперников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» состоится в июне. Он станет началом государственных испытаний ракетного комплекса. Причём в июне может состояться залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео