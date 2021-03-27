Стало известно об испытаниях «Циркона» в 2021 году

Первый в этом году пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» состоится в июне 2021 года. Он станет началом государственных испытаний ракетного комплекса.
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Лётно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета, — отметил собеседник агентства.
Другой источник сообщил, что в июне может состояться залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами. Пока «Адмирал Горшков» выполняет задачи в рамках плана боевой подготовки Северного флота.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 марта лётно-конструкторские испытания ракеты «Циркон» с запуском с надводного носителя завершились успешно, в ближайшее время начнутся государственные испытания. Все боеприпасы успешно поразили «колышек» (центр условного круга, в который должна попасть ракета).