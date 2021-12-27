В Польше назвали условия для военной победы над РФ

Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии. Такое мнение в интервью изданию wPolityce высказал эксперт по геополитике Яцек Бартосяк, который считает, что Польша в этом случае справится без союзников по НАТО.

Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы.

Да, только чтобы всё удалось, нужно многое сделать, — заявил эксперт.

Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооружёнными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.

Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Польша должна создать альтернативный центр силы в Центральной Европе и стать новой сверхдержавой, подвинув Россию и Германию, написал в материале для Gazeta Polska Codziennie журналист Бартош Бартчак. По его мнению , Москва и Берлин намерены поделить Европу. В частности, Россия, хочет «напасть» на Украину, а Германия стремится создать европейское «супергосударство».