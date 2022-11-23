В Польше назвали ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой Обозреватель Чарнецкий: Зеленский допустил две ошибки в отношениях с Польшей

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил две серьезные ошибки в отношения с Польшей. Их долгосрочный эффект будет катастрофическим для Киева, написал обозреватель Рышард Чарнецкий в статье, опубликованной порталом Niezalezny Dziennik Polityczny.

По его словам, первая ошибка Зеленского состоит в попытках обвинить Россию в инциденте с падением ракеты на территорию Польши.

Уклонение Киева от ответственности любой ценой, даже вопреки превосходным разведданным американцев, настойчивое нежелание оставить более чем несостоятельные тезисы о том, что это сделали русские, — все это должно было вызвать отвращение и чувство разочарования польской стороны, — написал Чарнецкий.

Он отметил, что такое поведение Зеленского позволяет России сыграть на разладе между украинским и польским народами.

Второй ошибкой обозреватель назвал назначение бывшего посла Андрея Мельника на пост замглавы МИД Украины. Он напомнил скандальные высказывания дипломата в отношении поляков и евреев и указал на то, что тому не хватило мудрости извиниться за свои слова. И такой человек, стал одним из главных лиц украинской международной политик.

Сказать «стыдно» — значит не сказать ничего, — заявил обозреватель.

Ранее сообщалось, что читатели одной из польских газет раскритиковали президента Анджея Дуду за его реакцию на назначение Мельника. Они назвали решение Киева плевком в лицо Польше, а Дуду обвинили в трусости и назвали худшим президентом страны за последние 30 лет.