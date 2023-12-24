В подконтрольной ВСУ части Запорожья сообщили о разрушении инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждение инфраструктурные объекты, сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава областной администрации Юрий Малашко. Информация поступила в воскресенье, 24 декабря.

Поступили сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры, — написал он.

При этом Малашко не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Также не сообщаются масштабы разрушений.

Ранее были опубликованы фото и видео жилого дома в Бердянске Запорожской области, который подвергся атаке украинского дрона. Налет беспилотников ВСУ на населенный пункт произошел 22 декабря. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что БПЛА дважды за вечер атаковали Бердянск.

21 декабря Минобороны России в ежедневной сводке сообщило об уничтожении 29 украинских дронов за сутки. Средства противовоздушной обороны поразили воздушные цели близ населенных пунктов Сватово и Белогоровка Луганской Народной Республики, Майорск и Горловка Донецкой Народной Республики, Переможное Запорожской области и других.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее озвучил условия для переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что это станет возможным только после полной капитуляции Киева, иначе проблему решить не удастся.