В подконтрольной Киеву части Запорожской области жители перекрыли трассу Член ВГА Рогов: в подконтрольной Киеву части Запорожской области жители перекрыли трассу

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В подконтрольной Киеву части Запорожской области люди в знак протеста против политики киевских властей перекрыли Ореховскую трассу, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, украинские власти намеренно мешали людям покидать территорию области, создавая очереди и усиливая проверки документов.

В знак протеста против действий режима Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу. Люди, которых по-прежнему не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили, — написал Рогов.

Член ВГА ранее заявил, что по итогам референдума Запорожская область больше не является частью Украины. Он подчеркнул, что данное решение окончательное и необратимое. Согласно результатам голосования в Запорожской области, за вхождение ее в состав России высказались 93,11% избирателей. Региональная ЦИК это решение утвердила. В ходе референдума грубых нарушений выявлено не было.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области за воссоединение с Россией высказались 87,05% избирателей, в ДНР и ЛНР — 99,23% и 98,42% соответственно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители этих регионов, приняв решение о вхождении в состав РФ, обезопасили себя от геноцида. По его словам, это позволит строить совместные планы на будущее.