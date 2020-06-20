В Париже проходит акция за легализацию мигрантов без документов

https://static.news.ru/photo/5b2f8aec-b2fa-11ea-878f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AdelineCerutti/twitter.com

Колонна демонстрантов устроила шествие в столице Франции, требуя легализовать пребывание в стране мигрантов без документов.

Об этом сообщает РИА Новости. Демонстранты начали движение от площади Нации по бульвару Вольтера. Конечной точкой их маршрута, вероятно, станет площадь Сталинград в 19-м округе Парижа. Многие из участников акции несут листовки из жёлтой бумаги, на которых содержатся требования урегулировать положение мигрантов, отменить административное задержание для приезжих и предоставить всем жилище.

Шествие, как и несколько других акций, проходят по согласованию с полицией. Однако власти запретили манифестацию около посольства США в Париже. Ещё одну акцию намеревались провести в Дижоне, который недавно стал ареной борьбы выходцев из Чечни и Алжира — она была также запрещена под предлогом риска нарушения общественного порядка.

Столкновения между чеченцами и арабами в Дижоне начались несколько дней назад. Поводом для них послужило избиение 16-летнего чеченца наркодилерами. В ответ на это несколько десятков человек, вооружённых железными прутьями, битами и ножами, разгромили бар Le Black Pearl. В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Полиция разогнала погромщиков с помощью слезоточивого газа.

Беспорядки продолжились в последующие дни. Люди в капюшонах и масках поджигали автомобили, разбивали камеры видеонаблюдения. От их действий пострадали ещё несколько человек, включая журналистов телеканала France 3. При этом представители чеченской диаспоры уверяли, что не собираются разграблять город и пугать его жителей. Их цель — наказать наркоторговцев за избиение соотечественника.

Как писал NEWS.ru, конфликтующие общины провели переговоры и условились о перемирии. Выходцы из Африки признали свою вину в нападении на чеченца и принесли извинения в присутствии его отца.