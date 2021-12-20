В Париже вооружённый ножом мужчина взял в заложники двух женщин

Вооружённый ножом мужчина взял в заложники двух женщин в одном из магазинов на востоке Парижа. Он потребовал, чтобы на переговоры с ним явился министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, передаёт Europe 1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, злоумышленник страдает психическим расстройством.
Инцидент
Первый заммэра Парижа Эммануэль Грегуар в своём Twitter
В сентябре в Германии полиция задержала мужчину, который взял заложников в туристическом автобусе в Баварии. По предварительным данным, захвату предшествовала ссора пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.