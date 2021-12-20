В Париже вооружённый ножом мужчина взял в заложники двух женщин

Вооружённый ножом мужчина взял в заложники двух женщин в одном из магазинов на востоке Парижа. Он потребовал, чтобы на переговоры с ним явился министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, передаёт Europe 1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, злоумышленник страдает психическим расстройством.

Инцидент произошёл в магазине на улице Алигр в XII округе французской столицы. Сообщается, что 50-летний мужчина вооружён ножом. На место происшествия прибыл отряд полицейской спецбригады розыска и быстрого реагирования (BRI).

Первый заммэра Парижа Эммануэль Грегуар в своём Twitter призвал местных жителей избегать этого района и следовать указаниям полицейских. Сам он заявил, что направляется к месту происшествия.

В сентябре в Германии полиция задержала мужчину, который взял заложников в туристическом автобусе в Баварии. По предварительным данным, захвату предшествовала ссора пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.