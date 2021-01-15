В ОПЗЖ пообещали восстановить права русскоговорящих украинцев

https://static.news.ru/photo/cf93430e-57e8-11eb-8500-fa163e074e61_660.jpg Фото: platform.org.ua

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) будет добиваться восстановления прав русскоговорящих граждан страны. Об этом заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

Наша политическая сила ставит перед собой задачу отменить языковую дискриминацию, — приводятся его слова на сайте ОПЗЖ.

Он отметил, что партия уже внесла в Верховную раду законопроекты, направленные на восстановление конституционных прав миллионов русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин.

Бойко добавил, что единство многонационального украинского народа необходимо сохранять и укреплять. Если же команда президента Владимира Зеленского не способна на это «из-за диктата радикалов-ксенофобов», то это сделает ОПЗЖ после победы на выборах.

Как ранее писал NEWS.ru, на Украине 16 января вступил в силу законодательный запрет на использование русского языка. На его нарушителей будут налагаться штрафы. Согласно нововведению, сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений должны начинать разговор с гостем на государственном языке и только по просьбе посетителя можно перейти на удобный для него язык. Также на украинском языке необходимо озвучивать информацию о товарах и услугах.