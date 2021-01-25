В ОПЗЖ назвали безответственной позицию Киева по вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/20b1b20c-5f05-11eb-a8a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич раскритиковал власти страны за отказ от применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Он отметил, что препарат уже используется в Венгрии и Сербии, а также подан на регистрацию в Германии. По словам Шуфрича, ему хотелось бы увидеть «лицо власти», если ФРГ и другие европейские страны начнут применять российскую вакцину «как одну из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19».

Я считаю, что такая позиция государства является безответственной относительно собственных граждан, — цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинская компания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины «Спутник V». В Минздраве страны сначала подтвердили эту информацию, а затем опровергли. При этом глава ведомства Максим Степанов усомнился в том, что российская вакцина может появиться на украинском рынке.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение желанию украинцев получить российскую вакцину при том, что Европа и Америка пока не предоставили свои препараты от коронавируса. До этого он заявлял, что на Украине разрабатывается своя «уникальная» вакцина, но каких-либо подробностей не сообщил. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в начале января обратился к Еврокомиссии с призывом помочь Киеву получить вакцину от коронавируса.