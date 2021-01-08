Киев попросил Еврокомиссию помочь в получении вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7fdc25a4-51be-11eb-80ed-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль/facebook.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Еврокомиссии с призывом помочь Киеву получить препарат от коронавируса. Об этом рассказала пресс-секретарь главы кабмина Ольга Куришко.

Премьер-министр обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с официальным письмом относительно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации. Речь идёт о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX, — приводит издание «Европейская правда» слова Куришко.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что министерство получило заявку от харьковской компании «Биолек» на регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщал NEWS.ru, руководитель государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов заявил, что рациональных оснований для закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет. Он отметил, что в настоящий момент в том же сегменте есть более надёжные, эффективные и дешёвые препараты. Замминистра здравоохранения государства Виктор Ляшко также заявил, что Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Ранее стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.