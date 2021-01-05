Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/469acb5a-5197-11eb-91b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что министерство получило заявку от харьковской компании «Биолек» на регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее об этом заявили в самой компании.

Компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка. Далее они должны подать ещё регистрационную форму, досье. В этом досье чётко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины, — цитирует РИА Новости Степанова.

Министр добавил, что вокруг российской вакцины много «большой политики». Также он выразил уверенность, что украинский минздрав способен обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».

Как писал NEWS.ru, рациональных оснований для закупки Украиной российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет, заявил ранее руководитель государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов. Он отметил, что в настоящий момент в том же сегменте есть более надёжные, эффективные и дешёвые препараты. По его словам, в сегменте векторных вакцин, к которому относится российская, препараты разрабатывают 18 производителей. Среди них авторитетные компаний, такие как AstraZeneca, Johnson & Johnson. При этом AstraZeneca уже получила разрешение на использование в нескольких странах, включая Великобританию.

Заместитель министра здравоохранения государства Виктор Ляшко также заявил, что Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как в стране хотят использовать только препараты, успешно прошедшие третью фазу испытаний.

Ранее стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.