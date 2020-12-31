Украина объяснила отказ от «Спутника V» недостаточными испытаниями

https://static.news.ru/photo/5acdfe30-4d0f-11eb-8ca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как в стране хотят использовать только препараты, успешно прошедшие третью фазу испытаний, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения государства Виктор Ляшко.

Так он прокомментировал сообщения о возможной регистрации российского препарата в стране.

Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности, — написал он в Facebook.

Ляшко рассказал, что в мире уже существуют вакцины, которые получили разрешение на использование по специальным процедурам. Для их регистрации использовались промежуточные результаты испытаний.

Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию, — добавил он.

Замминистра отметил, что по имеющейся у него информации, третий этап испытаний «Спутника V» будет завершён в декабре 2021 года.

Накануне глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что Минздрав разрешил изменить формат пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V». Добровольцам больше не будут вводить плацебо. После этого исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявила, что исследование эффективности вакцины, таким образом, провалено, а его цели достичь не удалось.

Глава политсовета украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Виктор Медведчук заявил, что украинская фармакологическая компания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. По его словам, компания обратилась с заявлением в Минздрав Украины. Медведчук подчеркнул, что клинические испытания вакцины были проведены на десятках тысяч добровольцев, эффективность и безопасность препарата доказаны.

Ранее стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech, писал NEWS.ru.