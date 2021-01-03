Украинские власти не видят оснований для покупки российской вакцины

Рациональных оснований для закупки Украиной российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет, заявил руководитель государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов.
Не буду останавливаться подробно на сомнительности процесса разработки и испытаний этой вакцины-кандидата, в частности, на том, что московский институт Гамалеи начал разработку одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года. При этом с третьей фазы он до сих пор не вышел с обнародованным результатам, — подчеркнул он.
Он отметил, что в настоящий момент в том же сегменте есть более надёжные, эффективные и дешёвые препараты.
Пока для заказа российского продукта, в сегменте которого есть более дешёвые, более эффективные, надёжные вакцины, нет никаких рациональных оснований, — написал он в Facebook.
Жумадилов отметил, что в сегменте векторных вакцин, к которому относится российская, препараты разрабатывают 18 производителей. Среди них авторитетные компаний, такие как AstraZeneca, Johnson & Johnson. При этом AstraZeneca уже получила разрешение на использование в нескольких странах, включая Великобританию.
Полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооружённой агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны — это невежество как минимум, — добавил он.
Накануне глава политсовета украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Виктор Медведчук заявил, что украинская фармакологическая компания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. По его словам, компания обратилась с заявлением в Минздрав Украины. Медведчук подчеркнул, что клинические испытания вакцины были проведены на десятках тысяч добровольцев, эффективность и безопасность препарата доказаны.
Заместитель министра здравоохранения государства Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как в стране хотят использовать только препараты, успешно прошедшие третью фазу испытаний.
Ранее стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech, писал NEWS.ru.