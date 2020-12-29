Украина закупит вакцину от COVID-19 в Китае

https://static.news.ru/photo/ec01921c-4a9a-11eb-a764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Longwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. Министерство здравоохранения выполнило задание главы государства, сумев договориться с поставщиком вакцины. В пресс-службе уточняют, что переговоры длились с сентября.

Вакцину в первую очередь получат украинцы из групп риска и те, кто «выполняет критически важные функции в борьбе с пандемией». В администрации Зеленского напоминают, что китайский препарат в количестве 50 млн доз уже закупила Турция.

По условиям соглашения Украина получит первую партию вакцины в количестве 700 тысяч доз в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или регистрации «одним из компетентных органов» США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или регистрации «в рамках централизованной процедуры компетентным органом» Евросоюза.

Sinovac Biotech является крупнейшей компанией в Китае по производству вакцин от различных заболеваний. Ежегодно она выпускает от 300 до 500 миллионов доз препаратов, одобренных к применению в 34 государствах мира.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину «Спутник V» гибридным оружием Москвы против Киева. Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ назвал самого Кулебу и подобных ему политиков гибридным оружием против украинского народа, передавал NEWS.ru.