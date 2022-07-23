В случае нарушения договоренностей, Координационный центр будет выяснять, какая из сторон это сделала, и примет меря для урегулирования возникшей ситуации, заявил РИА Новости замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, это стандартная практика.

В СКЦ будут представители Украины, России и Турции, и мы – ООН. И как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват, — сказал Гриффитс.