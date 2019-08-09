https://static.news.ru/photo/e33a1dde-bb94-11e9-81d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/Global Look Press

Празднование 28-й годовщины независимости Украины будет проходить в «новом формате», сообщили в пресс-службе президента страны Владимира Зеленского.

День независимости традиционно празднуется 24 августа. План мероприятий уде утверждён. В этот день будет проведена общенациональная минута молчания в память о погибших в Донбассе, а также пройдёт «Марш защитников». «Дети как будущее страны» является слоганом торжества, говорится на официальном сайте украинского лидера.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о праздновании Дня независимости Украины. По его словам, впервые вместо традиционного военного парада в Киеве пройдёт Шествие достоинства, писал News.ru.