В офисе Зеленского призвали разместить на Украине американские ЗРК Patriot

https://static.news.ru/photo/731697e4-69cc-11ea-bae3-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Hunini/wikimedia.or

На территории Украины следует разместить зенитные ракетные комплексы США Patriot. Об этом заявил в интервью журналу Time руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.

По словам Ермака, Украина в настоящее время «держит оборону против России», причём, не только ради себя, «но и ради Запада».

Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь, — отметил глава офиса.

Сам Владимир Зеленский в интервью Time сообщил, что перемещение российских войск вдоль границы Украины призвано запугать Киев и страны Запада. Украинский президент считает, что РФ рассчитывает «накалить ситуацию настолько, чтобы показать, что Запад проявит нерешительность в поддержке Украины». Прим этом киевские власти не утверждают, что за этими психологическими атаками может последовать реальная эскалация.

Это просто может не соответствовать ничьим интересам, — резюмировал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN заявил, что Россия в ближайшее время может ввести войска в Донбасс, но Киев готов дать отпор «российскому вторжению» в случае эскалации конфликта. Об этом писал NEWS.ru.

Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которых обсудили рост российской военной активности.