В офисе Зеленского назвали причину промедления с контрнаступлением Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украина не имеет достаточно оружия для контрнаступления

Фото: МО Украины

Украина не может в настоящее время начать контрнаступление, поскольку не располагает необходимым для этого количеством оружия, заявил в интервью газете Times заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква. Он также указал на то, что запасы ракет украинской ПВО истощают регулярные удары, которые наносят Вооруженные силы России.

Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно, — сказал Жовква.

Он указал, что за последний месяц президент Зеленский посетил большое количество стран из-за необходимости получить больше оружия. По словам представителя офиса главы государства, на противодействие ударам ВС РФ тратятся в том числе ракеты американских систем Patriot. Он подчеркнул, что снарядов для этих ЗРК Киеву также не хватает.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев откажется от контрнаступления, если президента РФ Владимира Путина убедят вывести войска с территории страны. По его словам, это мог бы сделать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее высказался против контрнаступления ВСУ.

По мнению Орбана, контрнаступление ВСУ станет «кровавой бойней» и новые жертвы будут его единственным итогом.