В Никополе ввели режим жесткой экономии воды Глава администрации Никополя объявил режим экономии воды из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Никополе Днепропетровской области ввели режим жесткой экономии воды в связи с разрушением Каховской ГЭС и дамбы, сообщил в Telegram глава районной администрации Евгений Евтушенко. По его словам, речь идет как о питьевой, так и о технической воде. Он призвал жителей делать запасы воды впрок.

Друзья, включаем режим жестокой экономии воды. Как питьевой, так и технической. ОВА работает с АТБ (сеть супермаркетов) по завозу дополнительных объемов питьевой воды в магазины сети на территории района. Кто имеет возможность – продолжайте делать запасы воды, — написал Евтушенко.

Несмотря на это, он заявил, что в городе практически не изменилась стоимость питьевой воды в магазинах. По словам главы администрации Никополя, сейчас Днепропетровская область полностью снабжена питьевой водой.

Вода в Каховском водохранилище опускается со скоростью 15–35 сантиметров в час. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Каховское водохранилище исчезнет в ближайшие два-три дня. Связанные с ним каналы потеряют воду примерно через месяц. Урожай в регионе упадет в ближайшие годы в разы, а тысячи людей лишатся не только дома, но и работы.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что территорию региона начнут обеззараживать, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний после подрыва на Каховской ГЭС