Сальдо: территорию Херсонской области в ближайшие дни начнут обеззараживать

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Подтопление Новой Каховки

В Херсонской области начнут обеззараживать территории, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний после подрыва на Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьев Live». Также политик отметил, что сотрудники эпидемиологической лаборатории взяли в водозаборах и канализационных насосных станциях объемы воды для анализа на наличие патогенных веществ.

Прогнозируем, что в ближайшие два-три дня, как только вода еще больше уйдет, начнем обеззараживание территорий, чтобы не допустить инфекционных заболеваний, — заявил Сальдо.

Параллельно с этим в Новой Каховке начали подключать к жилым домам электроэнергию. Для местных граждан подвозят воду из внутренней части области.

В ночь на 6 июня была прорвана плотина Каховской ГЭС, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения.