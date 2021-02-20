В Нидерландах уничтожили 130 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/37ba4106-73ac-11eb-b73f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

После обнаружения птичьего гриппа на одной из птицеферм в нидерландском городе Синт-Уденроде было принято решение уничтожить 130 тысяч кур.

На заражённой птицефабрике обитают примерно 35 тысяч птиц, на двух других фермах содержат, соответственно, 49 920 и 47 000 кур, — говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства страны.

Птицы были уничтожены, чтобы вирус не мог распространиться дальше.

Всего в радиусе трёх километров от очага инфекции находятся семь птицефабрик. Было принято решение тестировать кур на наличие этой инфекции. 26 птицеферм, которые расположены в радиусе 10 километров, не могут транспортировать яйца, навоз и подстилки из-за запрета властей.

Как писал NEWS.ru, в одном из южных регионов России несколько человек заразились птичьим гриппом. Они работают на одной из птицефабрик. Заболевания не передаётся от человека к человеку. Инфицированные чувствуют себя хорошо. Данные о заражении людей птичьим гриппом были направлены во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.