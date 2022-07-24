В большинстве регионов Франции ограничили потребление воды BFMTV: в 88 из 96 департаментов Франции ввели ограничения на использование воды из-за жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 88 из 96 департаментов Франции были введены ограничения на использование воды из-за сильной жары и засухи, передает телеканал BFMTV. Гражданам наиболее пострадавших регионов запрещается поливать сад днем. Отмечается, что в ближайшие дни температура воздуха вряд ли снизится.

Данные меры являются исключительным феноменом такого масштаба для этого времени года. Надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни мало, — говорится в сообщении.

Волна жары стала второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые связывают ее с потеплением климата и установлением парникового эффекта. Аномальная жаркая погода наблюдается во Франции, Португалии, Греции, Испании и Великобритании.

В Великобритании 19 июля был установлен новый абсолютный температурный рекорд. В районе Юго-Восточной Англии воздух прогрелся до 39,1 градуса Цельсия.

Метеоролог Татьяна Позднякова отмечала, что причиной такой погоды в Европе является циклон, который принес жаркий воздух с запада пустыни Сахара. Возникший затем антициклон распространил «гребень тепла» из Африки на Англию и Центральную Европу.