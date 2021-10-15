В «Нафтогазе Украины» оценили запасы газа в хранилищах

У НАК «Нафтогаз Украины» хватит газа для обеспечения всех нужд населения, однако с бюджетными организациями «ситуация сложная». Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко.

Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что «Нафтогаз», национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется, — заявил Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

Он сообщил также, что для других категорий потребителей «ситуация сложная». Например, это касается бюджетных органиаций.

По словам Витренко, до 15% газа в украинских хранилищах принадлежит не резидентам. В этой связи глава компании заявил о необходимости наращивания собственной добычи полезных ископаемых, поскольку «наконец-то в „Нафтогаз“ изменения, которые позволяют это сделать».

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