https://static.news.ru/photo/3bf50064-556f-11ea-8881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Pustovit/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация в Новых Санжарах, где местные жители не хотят пускать на территорию посёлка эвакуированных из Китая украинцев, в настоящее время спокойная. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, ситуация в посёлке успокоилась, там не проводится никаких митингов против эвакуированных.

Санаторий с эвакуированными «взят в кольцо» сотрудниками МВД. Правоохранители контролируют режим так, чтобы человек, который не имеет права там быть, не попал на территорию, — заявил Геращенко в эфире телеканала «Прямой». Его слова передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул замминистра МВД, работа силовиков направлена на обеспечение комфорта для находящихся на обсервации.

Власти Украины эвакуировали из китайской Ухани 45 украинцев и 27 граждан восьми других стран. Местом под двухнедельную обсервацию был выбран санаторий в Новых Санжарах. Узнав, куда везут людей, местные жители начали перекрывать трассу и кидать камни в автобус с эвакуированными. Начались стычки с полицией. Чтобы успокоить местных жителей, в санатории с изолированными людьми осталась и глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Зеленский осудил поведение жителей Новых Санжар, Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.