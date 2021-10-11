В МВД Сербии рассказали об угрозе жизни президента Вучича

Жизни сербского президента Александра Вучича угрожают главари наркомафии, оставшиеся на свободе после раскрытия очень опасной преступной группировки. На её счету по меньшей мере семь убийств. Об этом РИА Новости рассказал глава МВД страны Александр Вулин.

Министр отметил, что в число главарей, которые в настоящее время находятся в бегах, входит лидер «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер.

По словам Вулина, главари группировки понимают, что его убийство бесперспективно. Новый глава МВД будет назначен в кратчайшие сроки.

А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии, — пояснил он.

Ранее в криминальной полиции Сербии рассказали о планировавшемся покушении на Вучича в начале 2021 года. Оно должно было состояться во время открытия памятника одному из основателей независимого сербского государства, существовавшего в Средние века, Стефану Немане. Покушение удалось предотвратить благодаря своевременному усилению мер безопасности.

Некоторое время назад Вучич заявил о готовности пройти тест на полиграфе, чтобы доказать отсутствие связей с организованной преступностью. С обвинением в адрес главы государства выступил один из лидеров сербской оппозиции олигарх Драган Джилас после того, как главарь преступной группировки Велько Беливук заявил на допросе, что получал задания от президента и всячески контактировал с руководством республики.