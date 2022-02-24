«В мощный кулак»: глава ЛНР призвал объединиться вокруг России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал объединиться вокруг России. Так получится вернуть славу великой страны и справиться со всеми трудностями, считает он. Обращение опубликовано в Telegram-канале RT.

Я считаю, что все мы должны объединяться вокруг России. Я призываю к этому всех. Собираться в один мощный кулак, вот в тот кулак, которым мы были до 1991 года. Разрабатывать концепции, разрабатывать какие-то стратегии экономического, политического развития — и тогда мы действительно вернём славу той страны, которую все боялись, которую все уважали. И тогда мы сможем преодолеть все те тяжести, сложности, невзгоды, которые выпали, к большому сожалению, на нашу долю, — заявил Пасечник.

Он добавил, что это единственный выход для всех, в то время как Европа объединяется, создаёт единую экономику и валюту. Пасечник также заявил об искусственном развале Советского Союза западными спецслужбами, призвал вернуть всё утерянное и доказать свою силу.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал происходящее в Донбассе колоссальными геополитическими и историческими изменениями. Действия президента РФ Владимира Путина логичны и понятны, отметил собеседник.

Главной задачей военной операции РФ он назвал уничтожение позиций ПВО противника, а также стремление не позволить превратить Украину в плацдарм для возможной войны.