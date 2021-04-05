В Молдавии разочарованы итогами первых 100 дней президентства Санду

https://static.news.ru/photo/cd11f8f4-96a5-11eb-affc-96000091f725_660.jpg Майя Санду Фото: presedinte.md

Первые 100 дней президентства Майи Санду повергли страну в хаос. Об этом заявил депутат парламента Молдавии от Соцпартии Василий Боля.

По мнению парламентария, эти 100 дней стали для Молдавии катастрофой и разочарованием. Важно не допустить, чтобы она и далее проявляла безответственность и наносила вред стране и людям, считает Боля. Депутат отметил, что Санду ничего не сделала из обещанного для граждан, поскольку «не способна что-то совершить».

Но одно дело — ничего не делать, и совсем другое — действовать против собственного народа, против конституции, ввергая страну в хаос, — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по его словам, президент отказалась от диалога с парламентом, тем самым спровоцировав институциональный кризис.

29 марта Санду сообщила о своём намерении распустить парламент страны и провести досрочные выборы, после того как он не смог утвердить её кандидата на должность премьер-министра.

Как писал NEWS.ru, согласно опросу, который провели в Молдове в феврале, Санду оказалась самым популярным политиком республики. Главу государства поддержали 40,4% участников опроса. Экс-президент страны Игорь Додон, возглавляющий Соцпартию, стал вторым в рейтинге популярности (29,9%). На третьем месте оказался лидер партии «Шор» Илан Шор (9,2%).

Майя Санду официально вступила в должность президента Молдавии 24 декабря 2020 года.