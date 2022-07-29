Украинский беженец умер в Молдавии от малярии

Фото: shutterstock

В Молдавии от тропической малярии умер один из украинских беженцев, который приехал в страну 29 июня, сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья. В комментарии отмечается, что ранее мужчина служил в Одесском флоте и некоторое время пробыл в африканских странах.

В результате эпидемиологического расследования установлено, что 29 июня 2022 года больной вернулся в Республику Молдова, во время пребывания в Африке ему не проводилось специфическое противомалярийное лечение. <...> Первые клинические признаки появились 12 июля <...>. 18 июля у больного была диагностирована тропическая малярия, в тот же день он скончался, — говорится в сообщении.

В Молдавии отметили, что все случаи заражения малярией в стране за последние годы были завозными. В период с 2019 по 2021 год болезнь выявили только у семи человек, все они приехали в страну из-за границы.

Ранее завотделом медицинской энтомологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина предупредила, что лихорадкой и малярией способны заразить людей комары. В свою очередь врач-аллерголог Владимир Болибок отметил, что в российских широтах, за исключением субтропиков, эти насекомые не переносят болезни.