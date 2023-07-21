В Минобороны Украины назвали объемы закупок БПЛА местного производства Минобороны Украины сообщило о закупке тысяч БПЛА местного производства для нужд ВСУ

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В период с февраля 2022 года Минобороны Украины закупило тысячи беспилотных летательных аппаратов 28 различных моделей, произведенных в стране, говорится в Telegram-канале ведомства. В министерстве отметили, что поставки дронов для нужд ВСУ растут в геометрической прогрессии.

Министерством обороны принято на вооружение/в эксплуатацию 28 моделей БПЛА различных типов украинского производства. Среди них, в том числе, 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. Общее количество поставленных в ВСУ БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что с рядом украинских компаний заключены контракты на серийное производство 10 моделей беспилотников различных типов. Наименования дронов и объемы поставок не раскрываются по соображениям безопасности.

В Министерстве также напомнили, что осенью прошлого года были значительно упрощены процедуры для изобретателей и производителей. В результате сроки принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократились с почти двух лет до трех-пяти недель.

Ранее министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в стране началось строительство завода по производству дронов «Байрактар». По его словам, после нескольких лет разговоров, возведение предприятия стартовало «на деле, а не только на меморандумах».