В Минобороны России объяснили, что значат буквы V и Z на военной технике

В Минобороны России рассказали, что означают латинские буквы V и Z, нанесённые на военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Разъяснение опубликовано на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Так у буквы V два значения — «Задача будет выполнена» и «Сила в правде». Z означает «За победой».

До настоящего дня официальных комментариев по поводу букв на российской технике, задействованной на Украине, не было. Военный эксперт Борис Рогожин ранее рассказывал, что существуют различные варианты объяснений, в том числе и меметичные, согласно которым Z — это Зеленский, V — Владимир.

Спецоперация началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин объяснил, что она проводится с целью демилитаризации Украины. По данным Минобороны, в ходе операции погибли 498 российских военных и ещё 1597 получили ранения. В ведомстве отметили, что сообщения о «неисчислимых потерях» РФ являются целенаправленной дезинформацией. Кроме того, подчеркнули, что в операции не задействованы солдаты-срочники и курсанты.