Запад побуждает Путина к уступкам демонстрацией силы Глава Минобороны ФРГ Писториус: Запад демонстрирует свою силу Путину путем поставок оружия ВСУ

Фото: Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

Писториус

Отправляя на Украину оружие, западные страны прежде всего демонстрируют России свою силу, заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время своего выступления на панельной дискуссии Мюнхенской конференции безопасности. По его словам, никакие другие способы давления на Москву больше не действуют.

Поскольку Владимир Путин ни дипломатическими средствами, ни экономическим давлением не побуждается к уступкам, это возможно лишь демонстрацией силы. Это немного грустно, что в возрасте 62 лет я вынужден тратить миллиарды евро на оружие. И это учитывая то, что я вырос во времена, когда мы все верили в то, что в Европе больше никогда не будет войны. Это ужасно, — подчеркнул Писториус.

Он сообщил, что это означает с одной стороны поощрение украинцев в их самообороне, а с другой — поставку оружия. Германия, по словам Писториуса, является одной из лидирующих в такой помощи стран.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главным дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса. Рябков указал на то, что в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции.

Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева. По его словам, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление.