В Минэнерго Венгрии заявили о надежности поставок российского газа Минэнерго Венгрии: Москва надежно поставляет Будапешту газ по «Турецкому потоку»

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Россия надежно поставляет газ в Венгрию по «Турецкому потоку» в соответствии с долгосрочным контрактом, рассказали РИА Новости в венгерском Министерстве энергетики. В ведомстве отметили важность безопасности поставок в свете энергетического кризиса.

В условиях энергетического кризиса <...> приоритетной задачей является обеспечение безопасности поставок. Согласно долгосрочному контракту, Россия надежно поставляет газ по газопроводу «Турецкий поток», — цитирует агентство представителя министерства.

Контракт между Будапештом и «Газпромом» был заключен в сентябре 2021 года. Согласно документу, речь идет о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Непосредственно на «Турецкий поток», идущий через Сербию, приходится 3,5 миллиарда кубометров.

Первые объемы газа через газопровод «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока», пошли в Венгрию 1 октября. В сутки в Венгрию поступает примерно 12,3 миллиона кубометров газа.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком и руководителем Росатома Алексеем Лихачевым в российской столице сообщил, что Будапешт продлил соглашение с Москвой о дополнительных поставках газа. Кроме того, между странами установлен льготный режим оплаты основных объемов топлива, получаемых от «Газпрома», добавил Сийярто.