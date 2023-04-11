Москва продолжит поставлять газ одной из стран Евросоюза Венгрия продлила договор с Россией о дополнительных поставках природного газа

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Будапешт продлил соглашение с Москвой о дополнительных поставках газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком и руководителем Росатома Алексеем Лихачевым в российской столице. Кроме того, между странами установлен льготный режим оплаты основных объемов топлива, получаемых от «Газпрома», добавил Сийярто в видеообращении, трансляция которого велась в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Глава венгерского МИД напомнил, что в 2022 году страны заключили соглашение о дополнительных поставках газа в Венгрию сверх объемов, установленных долгосрочным контрактом.

Газпром сохранит эту опцию, — сказал дипломат.

Венгрия по-прежнему получает нефть из России по трубопроводу «Дружба», газ же поставляется по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Кроме того, АЭС «Пакш», способствующая выработке половины всей электроэнергии в стране, использует российское ядерное топливо.

Ранее Bloomberg писал, что власти Евросоюза хотят запретить российским экспортерам сжиженного природного газа (СПГ) предварительно бронировать мощности инфраструктуры. По данным агентства, ЕС уже разрабатывает механизм блокировки импорта СПГ.

22 февраля в «Газпроме» рассказали, что поставки российского газа через ГИС «Суджа» вернулись к прошлогодним показателям. Представитель компании отметил, что газ подается для Европы транзитом через Украину в объеме 42,1 млн куб. м в сутки через станцию «Суджа». Он подчеркнул, что этот показатель на 4,2% выше, чем днем ранее.