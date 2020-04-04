В МИД заявили, что РФ следит за военной операцией ЕС в Средиземном море

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В российском МИД сообщили, что Россия будет внимательно следить за итогами военной операции Евросоюза «Ирини» в Средиземном море.

Повышенный интерес Москвы, по данным ведомства, обусловлен тем, что операция проводится на фоне эскалации конфликта в Ливии и информации о увеличении числа нарушений оружейного эмбарго ООН.

Будем внимательно наблюдать за тем, насколько результативной станет «Ирини», — передаёт ТАСС сообщение министерства.

Кроме того, в МИД напомнили, что предыдущая операция Евросоюза «София» имела очень низкую эффективность.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на фоне намерений Европейского союза развивать собственные оборонные возможности морское пространство становится той оперативной сферой, куда государства ЕС вовлекаются всё глубже — в попытке защитить стратегические интересы. Это констатируют британские исследователи.