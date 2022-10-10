В МИД Венгрии отреагировали на критику встречи с Лавровым Глава МИД Венгрии Сийярто ответил критикам его встречи с Лавровым, что в домах будет тепло

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в домах жителей страны зимой будет тепло, в отличие от других стран Европы. Так он в эфире телеканала HírTV ответил оппозиционным политикам и журналистам, которые критиковали его за встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Я могу сказать только, что пока «Газпром» поставлял нам все, что обещал. Может, другим нет, но о других я думать не должен. Они [Россия] поставляли такое количество, о котором я с ними договаривался в вопросах энергии, — подчеркнул министр.

Он добавил, что оппозиционеры называли глупой его встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что, когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться, — пояснил Сийярто.

Встречи в дипломатических кругах являются средством, которое позволяет «сделать лучше для страны». Для этого и нужна внешняя политика, считает министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия договорилась с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставку газа в сумме €1,9 млрд. Издание считает, что этой зимой Венгрия, скорее всего, должна будет выплатить около €4 млрд за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа.