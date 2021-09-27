В МИД Украины пригрозили ответить Венгрии за газовый контракт с Россией

Венгрия, подписав контракт с «Газпромом», нанесла удар по её отношениям с Украиной. В Киеве ответят на него без жалости и сочувствия. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий, — сказал министр.

Он добавил, что ответом Будапешту будет не только отмена заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в ближайшие дни. Киев будет предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины.

Венгрия и «Газпром» подписали соглашение на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно сроком действия в 15 лет. Одна часть топлива будет поставляться через Австрию, другая — через Сербию.

В Киеве заявили, что разочарованы действиями Венгрии и пообещали обратиться в Еврокомиссию. Глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил Будапешту значительным сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию, несмотря на контракт между Россией и Украиной до 2024 года.

Ранее угрозы Киева в адрес Будапешта прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что в Европе никто не боится Украины, надоевшей своими скандалами и претензиями, и особенно Венгрия. Угрозы Киева не соответствуют его возможностям и реальному весу.