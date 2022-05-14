В МИД России высказались о размещении ядерного оружия на Балтике Замглавы МИД РФ Грушко: пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия на Балтике

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Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в Балтийском регионе в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. При этом он отметил, что если страны Североатлантического альянса переместят ядерное оружие ближе к границам Россия, то нужно будет принять адекватные меры предосторожности.

Ну ещё рано об этом говорить, — сказал Грушко.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Балтика может утратить безъядерный статус в случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

Представитель Кремля отметил, что Минобороны РФ поручили представить предложения по усилению западных границ России на фоне возможного наращивания военного потенциала НАТО.

Накануне глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, комментируя планы Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, что Балтийское море становится зоной Альянса.

Финляндия и Швеция, ранее являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала военную операцию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государства передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели. Заявки Швеции и Финляндии могут ратифицировать на саммите Альянса в Мадриде 28–30 июня либо до этой даты.