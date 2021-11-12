В МИД РФ посоветовали беженцам на белорусской границе пожаловаться в ЕСПЧ

Беженцы стоят в очереди за водой, доставленной волонтёрами, в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Беженцы, находящиеся на белорусско-польской границе, могут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за притеснений со стороны Евросоюза. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. Его слова цитирует ТАСС.

Совершенно необязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства, — пояснил чиновник.

По его словам, был прецедент, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие выходцы из арабских стран подавали жалобы на Литву и на Польшу. Даже в этом случае обращения были рассмотрены, уточнил Лукьянцев.

Дипломат также назвал абсурдными обвинения, которые звучат в отношении России, в якобы причастности к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Он отметил, что представители соседствующих с Белоруссией стран «отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие» с правоохранительными органами Белоруссии.

Стягиваются и вооруженные формирования, роются рвы, возводятся стены и натягивается колючая проволока, вызывает самые непривлекательные ассоциации, с которыми хотелось бы навсегда порвать, — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что около 100 мигрантов перешли на территорию Польши. Как заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, беженцы прорвались через колючую проволоку и в настоящее время находятся у ограждения.