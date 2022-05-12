В МИД Франции открыли, когда рассмотрят заявку Украины на вступление в ЕС

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Заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться в Евросовете в июне. Информацией об этом поделился МИД Франции на своём официальном сайте. Ранее Киев передал вторую часть заявки на вступление в организацию.

Запрос Украины на присоединение к ЕС станет темой обсуждений на уровне глав государств и правительств в ходе заседания Евросовета в июне, — заявил представитель французского МИД.

Согласно опубликованной на сайте внешнеполитического ведомства информации, это заседание, внесённое в график мероприятий ЕС, состоится 23-24 июня.

9 мая Украина передала Еврокомиссии предварительно заполненную вторую часть анкеты-опросника, необходимую для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. Первую часть опросника Украина предоставила 19 апреля. Документ представляет собой ответы на вопросы, всего около четырёх тысяч страниц. В них развёрнуто излагаются вопросы о состоянии украинского законодательства после восьми лет выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

При этом президент Франции Эммануэль высказал мнение, что вступление Украины в Евросоюз может занять многие годы. Однако, по его словам, Украина уже является членом европейской семьи.