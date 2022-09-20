Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума Глава региона Сальдо: администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Херсонской области приняла решение о подготовке и проведении референдума по вхождению в состав России, заявил глава региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что по итогам голосования лично обратится к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы утвердить волеизъявление граждан.

Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него. По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он юридически был утвержден, — сказал Сальдо.

Он отметил, что террор со стороны киевского режима только сплотил жителей Херсонской области. По его словам, в регионе будет сформирован отдельный добровольческий батальон для участия в специальной военной операции.

Жители Херсонской области свое право на самоопределение практически выстрадали. И все эти бомбежки, все эти террористические акты, которые осуществляются на нашей территории, только подтолкнули нас к борьбе за наше право жить (в составе России. — NEWS.ru), — подчеркнул глава региона.

Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к Сальдо с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Подчеркивалось, что такой шаг обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость. По словам председателя совета, голосование пройдет в кратчайшие сроки.