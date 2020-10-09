В Мадриде объявили режим повышенной готовности из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/3cf5d384-0a38-11eb-a071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jorge Gil/Global Look Press

В автономном сообществе Мадрид сроком на 15 дней вводится режим повышенной готовности. Об этом заявил глава Минздрава Испании Сальвадор Илья.

Ограничения касаются не только непосредственно столицы страны, но и ещё восьми муниципалитетов. Въезд и выезд оттуда возможен только по уважительными причинам, в числе которых поездка на работу или учёбу, в больницу или для оказания помощи родственникам.

Кроме того, продолжают действовать ограничения на количество покупателей в магазинах, посетителей в барах и ресторанах, прихожан в церквях и другие меры.

Наша задача — защитить жителей Мадрида и остальных испанцев. В сообществе Мадрид происходят заражения, а не только очаги распространения, — цитирует министра РИА Новости.

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, в свою очередь, заявил, что полиция будет следить за тем, как жители региона соблюдают предписания властей. Для этого туда будут направлены семь тысяч сотрудников правоохранительных органов и Гражданской гвардии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Испания занимает седьмое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии там выявлено более 848 тысячи случаев заражения. Жертвами инфекции стали 32,6 тысячи человек, выздоровели свыше 150 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что власти страны намерены направить в столичный регион военных для борьбы с распространением COVID-19. Они будут помогать гражданским специалистам в дезинфекции объектов.