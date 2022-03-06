В ЛНР заявили о почти полном освобождении республики
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:28, 07 марта 2022
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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в эфире «Россия-1», что почти вся территория ЛНР освобождена. Оставшиеся населённые пункты в настоящее время армия окружает в кольцо.
Практически вся территория ЛНР, большая её часть, освобождена. <...> Ещё мы не освободили достаточно серьёзный укрепрайон — это Северодонецк, рубеж на Лисичанск. Они практически взяты в кольцо, — сказал он.
Накануне Минобороны России заявило, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена. По информации военного ведомства, за последние двое суток Военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта.