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В ЛНР заявили о почти полном освобождении республики

11:28, 07 марта 2022
В ЛНР заявили о почти полном освобождении республики
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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в эфире «Россия-1», что почти вся территория ЛНР освобождена. Оставшиеся населённые пункты в настоящее время армия окружает в кольцо.

Практически вся территория ЛНР, большая её часть, освобождена. <...> Ещё мы не освободили достаточно серьёзный укрепрайон — это Северодонецк, рубеж на Лисичанск. Они практически взяты в кольцо, сказал он.

Накануне Минобороны России заявило, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена. По информации военного ведомства, за последние двое суток Военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта.

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