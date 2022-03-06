В ЛНР заявили о почти полном освобождении республики

Молочно-промышленная компания Valio и производитель кофе Paulig из Финляндии уходят из России, сообщает РИА Новости. О намерении остановить свою деятельность на территории РФ ранее объявил и финский производитель продуктов питания Fazer.

У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, и поэтому мы прекратим свою деятельность в России, — сказал гендиректор Valio Анникки Хурме. По данным издания, годовой оборот российских...