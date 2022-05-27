В ЛНР заявили, что ВСУ в Луганской области попали в окружение

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) перерезали украинcким силовикам все пути для отступления, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала. По его словам, украинcкая армия по состоянию на 27 мая контролирует незначительную территорию в Луганской области, в том числе города Северодонецк и Лиcичанск.

Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию, — сказал он.

Ранее Марочко заявил, что силы Народной милиции ЛНР и российские военные взяли Северодонецк в оперативное окружение. По его словам, перемещение из города возможно только по одному-единственному мосту, который также находится под огневым контролем сил ЛНР.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что Вооруженные силы ЛНР смогли оcвободить и взять под контроль 95% территории республики. 25 мая глава ДНР Денис Пушилин также cообщил, что более половины территории города Красный Лиман перешло под контроль республиканских сил.

26 мая советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович признал превосходство российской армии. Он рассказал про потерю города Лимана.