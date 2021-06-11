В ЛНР связали убийство ополченцев со встречей Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/32a72922-cadc-11eb-a3b6-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратить на себя внимание международного сообщества перед встречей в Женеве российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Так, убийство пятерых ополченцев украинскими диверсантами с предстоящим саммитом связал глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник. Его слова передаёт Луганский информационный центр.

По словам Пасечника, руководство республики полностью соблюдает перемирие. Киев же, в свою очередь, предпринимает целенаправленные шаги к дестабилизации военной обстановки.

Не считаясь с жизнями людей и в нарушение действующих мер о соблюдении перемирия, президент Украины намерен обратить на себя внимание международного сообщества в преддверии встречи президентов России и США. Произошедшая диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне, — подчеркнул глава ЛНР.

Как отметил Пасечник, необдуманные действия Киева способны нарушить перемирие, и без того шаткое, и привести к эскалации конфликта на линии соприкосновения. Глава ЛНР прервал свой визит в украинскую столицу. Он возвращается в Луганск.

Ранее стало известно, что украинские диверсанты совершили нападение на наблюдательный пост на территории самопровозглашённой Луганской народной республики. В ходе столкновения погибли пять ополченцев. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что диверсию совершили члены группы отдельного центра специальных операций «Запад». Это бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ.